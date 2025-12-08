Трамп поручил советникам найти способ снизить цены на говядину

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам выработать меры по снижению цен на говядину и продукты ее переработки, которые непрерывно растут с 2021 года. При этом поголовье скота в США остается самым низким с 50-х годов прошлого века. По информации источников The Wall Street Journal, администрация Трампа уже провела ряд совещаний с губернаторами штатов и представителями торговых групп.

В качестве основной и наиболее эффективной меры рассматривается возобновление поставок крупного рогатого скота из Мексики. В настоящее время завоз скота через южную границу США закрыт из-за ветеринарных ограничений. Министерство сельского хозяйства США сотрудничает с властями Мексики, чтобы как можно быстрее снять ограничения. В числе иных мер обсуждается возможность поддержки американских скотоводческих организаций и компаний по переработке говядины.

Кроме того, 6 декабря Дональд Трамп подписал указ, поручающий Министерству юстиции и Федеральной торговой комиссии провести серию расследований, чтобы выявить факты возможного ценового сговора крупнейших поставщиков продуктов питания на американский рынок.

В конце ноября Трамп отменил пошлины на сельхозпродукцию из Бразилии, включая кофе, какао, говядину и фрукты. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора, так как тарифы на импортные продукты питания привели к росту их стоимости в США.

