Трамп снизил пошлины на бразильскую говядину и кофе

Президент США Дональд Трамп отменил 40% пошлины на сельхозпродукцию из Бразилии, включая кофе, какао, говядину и фрукты. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора, так как тарифы на импортные продукты питания привели к росту их стоимости в США, пишет Reuters.

Как уточняет агентство, после введения пошлин розничные цены на кофе в США выросли на 40%. Бразилия поставляет до трети объема кофе, потребляемого в Соединенных Штатах. По данным опросах агентства, именно рост стоимости продуктов питания «является одним из основных факторов снижения рейтингов одобрения Трампа», которые упали до самого низкого уровня с начала его второго президентского срока.

Согласно указу Трампа, отмена пошлин на товары из Бразилии касается периода с 13 ноября и «может потребовать возврата пошлин, собранных с этих товаров в период действия тарифов».

Влад Никифоров