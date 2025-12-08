В Ангарске после аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС

Власти Ангарска в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. 7 декабря на электростанции вышел из строя один из котлов. В 1,5 тыс. домов понизили температуру в батареях.

«В Ангарске введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. Ожидается, что ситуация с теплоснабжением стабилизируется в ближайшие сутки»,— сообщила администрация города ТАСС.

Ночная температура воздуха в Ангарске опускалась ниже -30°C. Губернатор Иркутской области сообщал, что аварийные бригады вводят в работу резервный котел. Мэр Сергей Петров говорил, что завершение работ на ТЭЦ-9 ожидается 11 декабря.