В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за выхода из строя котла на ТЭЦ

В Ангарском городском округе Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-9, сообщает мэр округа Сергей Петров в своем Telegram-канале. Причиной стал выход из строя второго котла, что привело к снижению температуры теплоносителя в жилых домах и социальных объектах на фоне морозов до -13°C, с прогнозируемым понижением до минус 26–30°C в ближайшие дни.

Господин Петров провел экстренное совещание с участием заместителей, профильных специалистов и представителей службы ГО и ЧС. Он отметил, что специалисты уже работают над ремонтом, который запланирован на завершение к 11 декабря. На время устранения неисправностей планируется запустить в работу третий котел, что позволит частично повысить температуру в системе теплоснабжения.

Мэр также подчеркнул, что ТЭЦ-10 работает в штатном режиме и авария на ТЭЦ-9 не влияет на ее работу.

Режим повышенной готовности введен для оперативного реагирования на ухудшение теплоснабжения в жилом секторе и социальных объектах. Власти обещают регулярно информировать жителей об изменениях в ситуации.