Главным тренером ХК «Амур» стал Александр Андриевский

Совет хабаровского хоккейного клуба «Амур» утвердил Александра Андриевского в должности главного тренера. Контракт подписан до конца сезона 2025-2026 годов.

Александр Андриевский

Фото: Александр Лукин, Коммерсантъ Александр Андриевский

С 1 ноября Александр Андриевский уже исполнял обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 6 побед, а 3 игры завершила за пределами основного времени. В этот период «Амур» обыграл СКА, «Автомобилист», «Авангард», «Адмирал», действующего чемпиона — ярославский «Локомотив» и финалиста прошлого Кубка Гагарина — челябинского «Трактора».

Александр Андриевский — заслуженный мастер спорта Белоруссии, первый белорусский хоккеист в НХЛ, чемпион СССР и СНГ, капитан сборной страны на Олимпиаде-1998. Ранее работал главным тренером в «Гомеле», минском «Динамо», «Адмирале», «Сибири» и «Сочи». Нынешний сезон начинал помощником тренера в солигорском «Шахтере».