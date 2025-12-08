FT: Япония просит у США публичной поддержки в конфликте с Китаем

Япония обратилась к США за поддержкой премьер-министра Санаэ Такаити после обострения отношений между Токио и Китаем, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Issei Kato / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Issei Kato / Reuters

По словам собеседников газеты, в Токио убеждены, что Вашингтон не оказывает «достаточной поддержки» после того, как «Китай обрушился на Санаэ Такаити за заявление об "экзистенциальной угрозе" для Японии». С просьбой к администрации Дональда Трампа усилить публичную поддержку обратился посол Японии в Вашингтоне Шигео Ямада.

В середине ноября госпожа Такаити заявила, что китайская угроза Тайваню оправдывает развертывание японских вооруженных сил. В ответ Пекин предостерег своих граждан от поездок в Японию. Токио пришлось посылать в Пекин спецпосла для урегулирования дипломатического конфликта. Власти КНР неоднократно требовали от Санаэ Такаити пересмотреть свою позицию, но она от своих слов не отказалась.

Эрнест Филипповский