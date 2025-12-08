МИД Белоруссии: Литва «играет» с дронами ради денег из Евросоюза

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обвинил Литву в «игре» с дронами на границе для получения финансирования от Евросоюза. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый информационный».

«У них есть хороший учитель — Польша. Поиграть провокациями на границе для того, чтобы потом в Европе “трясти” призывами и просить денег»,— сказал господин Рыженков (цитата по ТАСС).

Глава МИД Белоруссии добавил, что ЕС рассматривает выделение €6 млрд Литве на оборонные проекты по программе SAFE (Security Action for Europe).

30 ноября МВД Белоруссии заявило, что в районе Гродно упал литовский беспилотник. Ведомство утверждает, что БПЛА был оборудован камерами для сбора разведданных и сбросил «печатную продукцию экстремистской направленности».