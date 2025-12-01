МВД Белоруссии: упавший в Гродно беспилотник разбросал экстремистские листовки

Беспилотник, упавший накануне на улице в Гродно, перевозил «экстремистскую продукцию». Об этом заявили в МВД Белоруссии.

В ведомстве заявили, что на дроне была фото- и видеоаппаратура «для сбора разведывательных данных». Помимо этого, «с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности». Согласно опубликованным МВД фотографиям, на месте ЧП нашли бело-красно-белые листовки.

По данным белорусского МВД, дрон запустили из деревни Капчяместис в Литве. После пролета над Белоруссией БПЛА должен был пересечь границу с Польшей, считают в милиции.

В связи с инцидентом МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы. Ведомство сочло произошедшее «преднамеренной провокацией».