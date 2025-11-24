Курское «Динамо» обыграло московский «МБА-МГУСиТ» в премьер-лиге

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» победил «МБА-МГУСиТ» из Москвы в рамках очередного тура премьер-лиги. Встреча прошла в Курске 22 ноября и завершилась со счетом 72:69.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с матча «Динамо-Курск» против «МБА-МГУСиТ»

Фото: ЖБК «Динамо-Курск» Фото с матча «Динамо-Курск» против «МБА-МГУСиТ»

Фото: ЖБК «Динамо-Курск»

Самым результативным игроком курской команды стала Вероника Сазонова. Она принесла 21 очко.

В первой четверти курянки вырвались вперед и к концу периода опередили «МБА-МГУСиТ» на семь очков (21:14). К финалу первой половины игры разрыв сократился до четырех, но «Динамо» по-прежнему лидировало со счетом 33:29. В третьем периоде курский клуб снова увеличил отрыв с преимуществом в семь очков (51:44). В четвертом москвички пытались выровнять счет, но им не удалось.

Курские баскетболистки сохранили второе место после первого поражения в сезоне. В начале ноября «Динамо-Курск» уступило УГМК в матче лидеров женской премьер-лиги. Игра завершилась победой «уральских лисиц» со счетом 84:60, что позволило им единолично возглавить турнирную таблицу.

26 ноября в 19:00 курское «Динамо» сразится дома с ивановским клубом «Энергия».

Мария Свиридова