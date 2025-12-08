Сын Трампа допустил выход США из мирного процесса по Украине

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший допустил, что его отец может выйти из процесса урегулирования российско-украинского конфликта, так как подписание мирного соглашения не является приоритетом для американцев.

«Думаю, да. Что хорошо в моем отце, а что уникально в нем, так это то, что никогда не знаешь, что он собирается сделать. Он непредсказуем»,— ответил господин Трамп-младший на вопрос о том, верит ли он, что президент США может отстраниться от урегулирования конфликта на Украине (цитата по Sky News).

По словам сына Дональда Трампа, Украина вряд ли будет «брошена». При этом он уточнил, что у «американской общественности нет желания», чтобы власти страны направляли свои ресурсы на решение проблем в других регионах.

6 декабря Bloomberg писало, что среди европейских чиновников растут опасения, что власти Соединенных Штатов могут выйти из процесса урегулирования конфликта между Россией и Украиной.