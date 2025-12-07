Bloomberg назвал последствия возможного выхода США из процесса урегулирования

В странах Европы растут опасения, что президент США Дональд Трамп решит выйти из процесса урегулирования российско-украинского конфликта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам одного из европейских чиновников, после возможного отстранения Вашингтона события в Восточной Европе могут развиваться по «плохому» и «очень плохому» сценарию.

Наихудшим вариантом собеседник Bloomberg назвал ослабление давления США на Россию, запрет на использование Украиной американского оружия и прекращение обмена разведданными. По его словам, в таком случае Европа «останется сама по себе».

Менее плохим исходом стало бы продолжение поставок американского оружия в Европу для передачи Украине.

Американские чиновники в свою очередь считают, что политики из европейских стран «имеют нереалистичные ожидания» относительно урегулирования конфликта на Украине. При этом, как уточняет Bloomberg, США вряд ли отстранятся от событий в Европе, так как считают такой вариант «саморазрушительным».