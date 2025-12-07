Telegram внедрил вход в аккаунт через ключ доступа Passkey

В Telegram появился новый способ авторизации с помощью ключа доступа (Passkey), который позволяет входить в аккаунт без SMS-кода и пароля. Функция доступна в разделе «Конфиденциальность» в настройках, убедился «Ъ».

Для активации пользователю необходимо создать цифровой ключ и подтвердить личность с помощью биометрических данных — сканирования лица (Face ID), отпечатка пальца (Touch ID) или ввода кода-пароля. Созданный ключ хранится локально на устройстве.

В конце октября Telegram добавил функцию входа в аккаунт по коду из электронной почты. Новый способ авторизации появился после сообщений о том, что новым пользователям мессенджера из России перестали поступать SMS и звонки.