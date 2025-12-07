Губернатор Ямала обсудит с силовиками снятие «избыточных» ограничений интернета

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) усилят работу с силовиками по упрощению доступа жителей и гостей региона к интернету, рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на прямой линии. «У самого нет волшебной симки, которая ловит, сам понимаю, насколько это неудобно, от Wi-Fi до Wi-Fi бегать»,— добавил он.

Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Артюхов подчеркнул, что в вопросе ограничения интернета следует найти «здравый баланс». «Мы с коллегами из силовых органов отрабатываем те или иные проблемы, видим, что меры чуть избыточны, и удается упрощать. Все требует спокойного разговора, где-то мы перестраховываемся, это правильно, вопросы безопасности — это всегда приоритет, но там, где можно упростить историю с ограничением связи, об этом просим, и решения принимаются»,— сказал губернатор.

Глава Ямала добавил, что с этим ЯНАО должен «технически готовиться» к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Пока ничего не было, но надо рассматривать все сценарии. Были случаи долета в Коми, в Тюмень»,— пояснил Дмитрий Артюхов.

Ранее окружной департамент информационных технологий и связи сообщил, что ограничения будут отменены, когда это позволит оперативная обстановка. Доступны остаются сайты из списка социально значимых интернет-ресурсов от Минцифры РФ и операторов, среди них — Госуслуги, Ozon, Wildberries, «Авито», «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты правительства РФ, администрации президента и другие. Кроме того, в штатном режиме работают стационарный интернет, сети Wi-Fi, голосовая связь, SMS-сообщения и экстренные вызовы.

Василий Алексеев, Салехард