Власти Ямала рассказали о работе интернета в условиях ограничений

Работа мобильного интернета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ограничена в Салехарде, Новом Уренгое и других муниципалитетах, сообщил департамент информационных технологий и связи ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В департаменте рассказали, что ограничения введены в большинстве регионов России и будут отменены, когда это позволит оперативная обстановка. «Данные меры обусловлены федеральными решениями в целях обеспечения безопасности, не зависят от операторов связи и носят превентивный характер. В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным»,— сказано в сообщении.

В период ограничений остаются доступны сайты из списка социально значимых интернет-ресурсов, который был разработан Минцифрой РФ и операторами, среди них — Госуслуги, Ozon, Wildberries, «Авито», «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты правительства РФ, администрации президента и другие. Кроме того, в штатном режиме работают стационарный интернет, сети Wi-Fi, голосовая связь, SMS-сообщения и экстренные вызовы.

Напомним, две недели назад в Салехарде (ЯНАО) прошло заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. Он отметил, что текущая обстановка требует готовности к новым угрозам, например, к атакам с использованием беспилотников самолетного типа, дальность действия которых возросла.

Ирина Пичурина