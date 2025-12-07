Германия призвала Китай добиться от России «серьезных переговоров» о мире

Китай должен воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы добиться от нее готовности к серьезным переговорам по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед визитом в КНР. Его обращение опубликовали на сайте немецкого МИДа.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус (слева) и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

«В своих выступлениях я повторю, что ни одна другая страна не обладает таким влиянием на Россию, как Китай, и не может использовать свой вес в такой степени, чтобы добиться от России, наконец, готовности к серьезным переговорам»,— отметил господин Вадефуль. Он также заявил, что боевые действия на Украине показывают, как «тесно переплетены безопасность, процветание и свобода в Азии и Европе».

Сейчас дипломатические усилия по перемирию, по словам главы МИД Германии, идут «полным ходом». Он призвал Китай поспособствовать установлению «справедливого и прочного мира» на Украине, поскольку и ЕС, и КНР заинтересованы «в стабильном международном порядке в глобальном масштабе».

4 декабря председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Китай надеется на мирное соглашение по Украине, которое будет устраивать все вовлеченные в конфликт стороны. По его словам, КНР продолжит играть конструктивную роль в урегулировании конфликта. При этом Китай выступает против любого «перекладывания вины и очернения».