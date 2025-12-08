Офлайн-ритейлеры требуют ограничить маркетплейсы и отменить льготы по НДС

Крупные российские торговые сети объединились с банками, требуя от правительства ограничить демпинг и финансовую деятельность маркетплейсов. С соответствующим призывом к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились руководители «Детского мира», «М.Видео», DNS и других ритейлеров. Коллективное письмо есть в распоряжении «Ъ».

Авторы обращения просят запретить онлайн-площадкам субсидировать скидки за счет увеличения комиссий для продавцов. "Скидки должны оставаться нормальным коммерческим инструментом, а не механизмом вытеснения конкурентов",— заявил генеральный директор «М.Видео» Феликс Либ. Ритейлеры также требуют ускорить отмену льготного порога в 200 евро для ввоза товаров физлицами, что, по их мнению, создает несправедливые условия для российских производителей.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупные маркетплейсы) Артем Соколов, комментируя письмо, отметил, что маркетплейсы предлагают инфраструктуру для малого бизнеса, которую традиционная розница не предоставляет. В Ozon заявили «Ъ», что большинство продавцов добровольно участвуют в акциях. Закон о платформенной экономике, который должен урегулировать часть споров, вступит в силу в ближайшее время.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это две большие розницы».