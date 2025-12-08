MIUZ Diamonds может купить бизнес у «Адамас»

Сеть «Адамас» ищет покупателя на свой бизнес. Среди основных претендентов числится MIUZ Diamonds, рассказали «Ъ» три источника на ювелирном рынке, знакомые с ходом переговоров. Сумма сделки может составить 3–5 млрд руб.

Конечные бенефициары обеих сетей не раскрываются. По данным собеседника «Ъ» на рынке ритейла, рыночная доля «Адамас» составляет около 2%. Доля MIUZ больше — около 5%. Доли Sunlight и Sokolov достигают 20% и 13% соответственно. Невысокая балансовая стоимость «Адамаса», банкротства дочерних структур, а также общая сумма требований на 400 млн руб. по 75 арбитражным делам отразятся на дисконте при определении конечной цены продажи бизнеса компании, утверждает собеседник «Ъ».

Покупка «Адамаса» позволит MIUZ быстро и недорого расшириться в регионы, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По его словам, при слиянии сильные позиции в производстве у МIUZ будут выгодно сочетаться с налаженными контактами сбыта «Адамаса».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ювелирная работа».