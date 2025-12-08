Страховщики фиксируют рост повреждений самолетов при ремонте

В России растет число страховых случаев, связанных с повреждениями самолетов во время техобслуживания и наземного обслуживания в аэропортах. В «АльфаСтраховании» сообщили «Ъ», что за десять месяцев 2025 года таких инцидентов зафиксировано семь, что больше, чем за весь 2024 год. Страховщиков тревожит повторение однотипных ошибок.

Чаще всего повреждения происходят при буксировке, а также из-за незакрытых капотов двигателей, что уже случалось трижды с самолетами SSJ-100. "Доля таких операций выросла за последние годы, когда авиакомпаниям пришлось самостоятельно закупать и менять двигатели",— отметил заместитель генерального директора «АльфаСтрахования» Илья Кабачник. В среднем стоимость ремонта возросла в три раза по сравнению с 2021 годом, подсчитали в компании.

В большинстве случаев указанные в статистике инциденты происходят по вине персонала, говорят в Smartavia. В том числе речь идет о неправильной установке оборудования и механизмов, невнимательности или халатности при выполнении работ, перечисляет перевозчик. В компании допускают, что это может быть связано с недостаточным уровнем подготовки персонала ввиду большой текучки кадров. Кроме того, свою роль играет устаревшая спецтехника для наземного обслуживания, отмечает исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев.

Статистика «АльфаСтрахования» не учитывает случаи ниже сумм компенсации по договору (франшизы.— «Ъ»), которые могут достигать у разных перевозчиков до $1 млн. О таких случаях авиакомпании могут не заявлять страхователям и, если они не влияют на расписание полетов, — регуляторам. При этом в Росавиации сообщили «Ъ», что мониторят статистику таких повреждений и за последние три года негативных тенденций не наблюдают.

При этом в авиакомпании «Аэрофлот», «Уральских авиалиниях» и Smartavia сообщили «Ъ», что растущей динамики не наблюдают.

Подробнее — в материале «Ъ» «На всякий страховой случай».