В МИДе России призвали США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой

Россия призвала президента США Дональда Трампа удержаться от «сползания к полноформатному» конфликту с Венесуэлой, заявил замглавы МИДа РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Россия стоит «плечом к плечу» с Венесуэлой и с большой тревогой наблюдает за напряженной ситуацией вокруг страны.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Связано это прежде всего со стремлением утвердить в регионе беспрекословное доминирование Соединенных Штатов, это "товарный знак" администрации Трампа»,— сказал господин Рябков в интервью ТАСС. Он отметил, что РФ заключила с Венесуэлой договор о стратегическом партнерстве, поэтому Москва в «этот час испытаний» стоит на стороне Каракаса.

С сентября по приказу президента Дональда Трампа США наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркокартелями. В результате погибли свыше 80 человек. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков США пытаются «сменить неугодный режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Господин Мадуро обратился за помощью к России, Китаю и Ирану на фоне усиливающегося военного давления со стороны США.

