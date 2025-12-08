Восемнадцатый тур
«Ахмат»—«Оренбург» 1:0
Касинтура, 71
«Ростов»—«Рубин» 2:0
Миронов, 52 (пен.); Голенков, 67. Незабитый пенальти: Вуячич («Рубин»), 89. Удаление: Сако («Ростов»), 87 (2 ж. к.)
«Спартак»—«Динамо» 1:1
Осипенко, 19 (автогол) — Сергеев, 61
«Зенит»—«Акрон» 2:0
Жерсон, 32; Энрике, 41. Удаление: («Акрон»), Неделчару, 14
«Динамо» (Мх)—«Пари Нижний Новгород» 0:1
Босельи, 37 (пен.). Удаление: Табидзе («Динамо»), 20
«Сочи»—«Локомотив» 2:4
Крамарич, 25; Камано, 88 — Батраков, 7; Руденко, 29, 34; Воробьев, 68 (пен.)
«Балтика»—«Крылья Советов» 2:0
Хиль, 18 (пен.), 22
«Краснодар»—ЦСКА 3:2
Кордоба, 38; Са, 31; Батчи, 70 — Мойзес, 11; Матеус Алвес, 90+1. Удаление: Мойзес (ЦСКА), 68 (2 ж. к.)
Турнирная таблица
