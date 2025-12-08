Восемнадцатый тур

В Н П М O 1. «Краснодар» 12 4 2 37:12 40 2. «Зенит» 11 6 1 34:12 39 3. «Локомотив» 10 7 1 39:23 37 4. ЦСКА 11 3 4 30:17 36 5. «Балтика» 9 8 1 24:7 35 6. «Спартак» 8 5 5 26:23 29 7. «Рубин» 6 5 7 16:22 23 8. «Ахмат» 6 4 8 22:25 22 9. «Акрон» 5 6 7 22:26 21 10. «Динамо» (М) 5 6 7 27:26 21 11. «Ростов» 5 6 7 15:20 21 12. «Крылья Советов» 4 5 9 20:33 17 13. «Динамо» (Мх) 3 6 9 8:21 15 14. «Нижний Новгород» 4 2 12 12:28 14 15. «Оренбург» 2 6 10 17:29 12 16. «Сочи» 2 3 13 16:41 9