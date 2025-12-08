Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Восемнадцатый тур

«Ахмат»—«Оренбург» 1:0

Касинтура, 71

«Ростов»—«Рубин» 2:0

Миронов, 52 (пен.); Голенков, 67. Незабитый пенальти: Вуячич («Рубин»), 89. Удаление: Сако («Ростов»), 87 (2 ж. к.)

«Спартак»—«Динамо» 1:1

Осипенко, 19 (автогол) — Сергеев, 61

«Зенит»—«Акрон» 2:0

Жерсон, 32; Энрике, 41. Удаление: («Акрон»), Неделчару, 14

«Динамо» (Мх)—«Пари Нижний Новгород» 0:1

Босельи, 37 (пен.). Удаление: Табидзе («Динамо»), 20

«Сочи»—«Локомотив» 2:4

Крамарич, 25; Камано, 88 — Батраков, 7; Руденко, 29, 34; Воробьев, 68 (пен.)

«Балтика»—«Крылья Советов» 2:0

Хиль, 18 (пен.), 22

«Краснодар»—ЦСКА 3:2

Кордоба, 38; Са, 31; Батчи, 70 — Мойзес, 11; Матеус Алвес, 90+1. Удаление: Мойзес (ЦСКА), 68 (2 ж. к.)

Турнирная таблица

ВНПМO
1. «Краснодар»124237:1240
2. «Зенит»116134:1239
3. «Локомотив»107139:2337
4. ЦСКА113430:1736
5. «Балтика»98124:735
6. «Спартак»85526:2329
7. «Рубин»65716:2223
8. «Ахмат»64822:2522
9. «Акрон»56722:2621
10. «Динамо» (М)56727:2621
11. «Ростов»56715:2021
12. «Крылья Советов»45920:3317
13. «Динамо» (Мх)3698:2115
14. «Нижний Новгород»421212:2814
15. «Оренбург»261017:2912
16. «Сочи»231316:419

