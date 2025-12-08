«Автодор» переведет в платный режим два новых участка М-12

Госкомпания «Автодор» в ближайшее время получит в управление уже построенные участки трассы М-12 от Казани до Дюртюлей. Об этом в интервью “Ъ” сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

Часть из этих дорог будет переведена на платный проезд. «Обход пяти сел в Башкирии и обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане нам передадут в самое ближайшее время. Мы эти дороги дооснастим элементами обустройства... и переведем в платный режим»,— заявил он. Сейчас эти дороги находятся в управлении Росавтодора и эксплуатируются в бесплатном режиме: согласно распоряжению правительства РФ, «Автодору» их должны передать до конца 2025 год.

Остальные участки магистрали после дооснащения инфраструктурой останутся бесплатными. Вячеслав Петушенко пояснил причину такого решения: «Для этого везде должен быть альтернативный бесплатный проезд — таково требование закона. Но не везде можно выполнить это условие». По его словам, перевод всех участков на плату привел бы к повышенной нагрузке на местные дороги. «Если после введения платы туда все поедут, то местные дороги быстро убьются. Этого мы совершенно не хотим»,— добавил глава «Автодора».

