Глава «Автодора» предупредил о пробках на М-4 в Ростовской области из-за ремонта

На федеральной трассе М-4 в Ростовской области в 2026 году ожидаются серьезные затруднения движения из-за масштабной реконструкции. Об этом в интервью «Ъ» заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Работы на участке с 933-го по 1024-й километр идут полным ходом. «К сожалению, летом 2026 года здесь будет тяжелый сезон, потому что и строить надо, и обеспечить проезд. Нам надо будет найти компромиссное решение между интересами строителей и пользователей»,— пояснил он.

По словам Вячеслава Петушенко, на время реконструкции планируется сохранить по две полосы в каждом направлении, но скорость будет ограничена. «90 км/ч там ехать никто не даст, потому что идет стройка, это надо понимать»,— отметил он. Работы должны завершиться в 2027 году. Ранее господин Петушенко в интервью «Ъ» говорил, что проект реконструкции стоит чуть более 100 млрд руб.

Также «Автодор» готовит проект расширения другого сложного участка М-4 — между Джубгой и Геленджиком, где сейчас всего две полосы. Разработку проектной документации планируется завершить в 2026 году.

