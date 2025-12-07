Гран-при Абу-Даби — 24-й этап чемпионата мира
1. (1) Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:26.07,469. 2. (3) Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 12,594. 3. (2) Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 16,572. 4 (5). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 23,279. 5 (4). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 48,563. 6 (6). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1.07,562. 7 (8). Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1.09,876. 8 (16). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 1.12,670. 9 (18). Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 1.19,014. 10 (15). Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.19,523.
В скобках — место на старте.
Чемпионат пилотов. Итоговое положение
1. Норрис — 423 очка. 2. Ферстаппен — 421. 3. Пиастри — 410. 4. Расселл — 319. 5. Леклер — 242. 6. Хэмилтон — 156. 7. Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 150. 8. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 73. 9. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 64. 10. Алонсо — 56.
Кубок конструкторов. Итоговое положение
1. McLaren — 833 очка. 2. Mercedes — 469. 3. Red Bull — 451. 4. Ferrari — 398. 5. Williams — 137. 6. Racing Bulls — 92. 7. Aston Martin — 89. 8. Haas — 79. 9. Sauber — 70. 10. Alpine — 22.