Дмитрий Артюхов пригрозил чиновникам ЯНАО отставками за плохую уборку снега

Администрациям муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) дан «последний шанс», чтобы наладить работу по уборке снега на территориях, рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на прямой линии. Он добавил, что ранее обсуждал проблему с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым. «Мы видим, где много жалоб, встал вопрос о том, продлевать ли отношения с профильными заместителями, глава настаивает, что надо дать шанс, в этом всегда поддерживаем глав, все-таки им нужно отвечать за конечный результат, но вопросы возникают»,— подчеркнул господин Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что за последние годы окружные власти закупили около 500 единиц новой техники для уборки территорий. «Есть объективные причины, бывают такие метели, что невозможно город привести в порядок за один вечер, но бывают системные моменты — муниципалитеты, где жалоб гораздо меньше, и там, где каждый сезон "снег пошел неожиданно". Нужны системные решения, мы с главами общаемся на эту тему, чтобы они принимали кадровые решения, и произошло усиление работы. Важно строго спрашивать с подрядчиков, которые занимаются этим, контролировать»,— добавил Дмитрий Артюхов.

Ранее, в январе 2025 года, губернатор уже требовал уделить особое внимание на уборку снега в Ноябрьске. «Там проблема системная. Предприятие, которое ранее этим занималось, отстранено на законных основаниях»,— рассказал тогда Дмитрий Артюхов, подчеркнув, что проблема неубранного снега наблюдается в городе не первый год, и предложил местным властям привлекать к уборке предприятия в период активных снегопадов.

Василий Алексеев, Салехард