В 1,5 тыс. домах Ангарска снизили температуру в батареях из-за аварии на ТЭЦ

Из-за аварии на ТЭЦ-9 в Иркутской области в 1546 домах Ангарска «были понижены параметры теплоносителя», сообщил губернатор области Игорь Кобзев. В Telegram-канале он написал, что сейчас аварийные службы пытаются подключить резервный котел, чтобы отапливать дома в обычном режиме.

По информации Байкальской энергетической компании, нормальную температуру в домах восстановят к полуночи. Специалисты также планируют ввести еще два котла ко вторнику — в этот день ожидается похолодание. Игорь Кобзев отметил, что сотрудники управления образования следят за температурой в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования.

На место аварии приехал министр жилищной политики и энергетики области Анатолий Никитин. Он, а также сотрудники прокуратуры, энергетики и экстренных служб приняли участие в заседании КЧС. Аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщил господин Кобзев.

Авария произошла сегодня в Ангарском городском округе Иркутской области. Из строя вышел второй котел ТЭЦ-9, из-за чего температура батарей в жилых домах и социальных объектах снизилась. Сейчас в регионе морозы — до -13°C. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура может опуститься до - 26–30°C. Мэр города Сергей Петров сообщил, что ТЭЦ-10 работает в штатном режиме и авария на ТЭЦ-9 не влияет на ее работу.