Глава «Автодора» допустил появление новых шлагбаумов на некоторых платных трассах

Госкомпания «Автодор» рассматривает возможность расширения гибридной системы оплаты проезда, сочетающей технологию «Свободный поток» и традиционные пункты взимания платы (ПВП) со шлагбаумами. Подобная система сейчас применяется на участке трассы М-12 Дюртюли-Ачит. Аналогичная схема может быть внедрена также на трассе А-289 в Краснодарском крае и некоторых участках магистрали М-12.

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Ъ» объяснил это необходимостью ужесточения контроля за неплательщиками. «ПВП — это достаточно дорогое удовольствие. И если мы такое решение все-таки примем, то я это расценю как отступление или даже поражение в какой-то степени. Это будет означать, что культуру оплаты проезда не удалось сформировать и мы вынуждены вернуться к ПВП для контроля»,— заявил он.

Система «Свободный поток» с автоматическим списанием денег за проезд без ПВП была впервые применена на ЦКАД, затем на М-12 и ряде региональных дорог. За неоплаченный проезд взимается штраф от 1,5 до 3 тыс. руб. за проезд легковой машины (в зависимости от типа дороги). На М-4, М-11, ЗПД и других дорогах применяются ПВП.

Иван Буранов