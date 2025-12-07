В Чувашии за неделю объявили госзакупок на 2,5 млрд рублей

В Чувашии с 28 ноября по 4 декабря было размещено госзакупок на общую сумму 2,5 млрд руб. Всего объявлено 409 закупок: 288 для государственных нужд и 121 для муниципальных. Об этом сообщает Региональный центр закупок республики.

Самой крупной закупкой недели стала автомобильная дорога Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы в Янтиковском округе. Работы пройдут на участке длиной более 15 км. Начальная цена контракта составила 275,2 млн руб.

Самой социальной закупкой признали капремонт здания средней общеобразовательной школы № 11 в городе Алатырь, а самой эффективной — строительство пристроя на 400 ученических мест к Вурнарской средней школе № 1. Сумма экономии по этому контракту составила более 25 млн руб, что на 5,5% ниже начальной цены.

Влас Северин