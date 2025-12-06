На ремонт автомобильных дорог общего пользования в Чувашской Республике выделили почти 684 млн руб. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.

На ремонт трех дорог в Чувашии направят почти 684 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самую крупную сумму — 275,2 млн руб — направят на восстановление изношенного покрытия автомобильной дороги Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы в Янтиковском районе республики. Работы протяженностью более 15 километров пройдут в два этапа: с июня по сентябрь 2026 года и с июня по сентябрь 2027 года.

На участок от трассы «Волга» до Алатыря в Канашском районе выделили 208,4 млн руб. Подрядчику предстоит отремонтировать земляное полотно, дорожную одежду, водопропускные трубы, а также обустроить остановки, установить ограждения, знаки и нанести разметку. Работы также запланированы в два этапа: летом 2026 и 2027 годов.

Еще 200 млн рублей направят на восстановление покрытия другого участка дороги «Аниш» в Янтиковском и Канашском районах. Эти работы должны быть выполнены с июня по сентябрь 2027 года.

