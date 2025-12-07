Президент Чехии допустил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой

Президент Чехии Петр Павел допустил, что НАТО может применить более жесткие меры против России в ответ на «нарушения воздушного пространства». По его словам, альянс может начать сбивать российские самолеты и беспилотники над Европой. Об этом глава Чехии заявил в интервью The Sunday Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Чехии Петр Павел

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Президент Чехии Петр Павел

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Я думаю, что если эти нарушения продолжатся, наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотника»,— сказал господин Павел. По его словам, Россия намеренно организовывает такие «нарушения», чтобы проверить европейские системы ПВО, а также способность стран ЕС «себя защитить».

Петр Павел заявил, что участники блока должны подумать, как они сами могут вести войну и победить в ней в случае такой необходимости. Он призвал не «умалять мощь НАТО и ее сдерживающий эффект». «Но если возникнет ситуация, когда Соединенные Штаты будут заняты в другом месте, <...> я думаю, мы, европейцы, должны быть в состоянии сделать это (обеспечить себя стратегическими средствами.— “Ъ”) самостоятельно»,— отметил чешский президент.

В начале осени европейские страны стали все чаще заявлять об обнаружении неопознанных БПЛА в своем воздушном пространстве. Польша сообщала о прилетах беспилотников с восточной границы, в Норвегии дроны замечали над нефтяными платформами, в Дании и Германии из-за неопознанных БПЛА временно закрывали аэропорты. В большинстве из инцидентов обвиняли Россию. В Москве отрицают свою причастность к нарушениям. На заседании форума «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона».