Ландо Норрису хватило минимума

Гонщик McLaren Ландо Норрис впервые в своей карьере стал чемпионом «Формулы-1». 7 декабря в Абу-Даби, где прошел последний этап первенства 2025 года, 26-летний британец выполнил программу-минимум, спокойно заняв в гонке третье место. Оно гарантировало, что вне зависимости от того, как выступят два других претендента — лидер Red Bull и уже экс-чемпион мира Макс Ферстаппен, а также еще один гонщик McLaren Оскар Пиастри,— он останется первым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ландо Норрис

Фото: Jakub Porzycki / Reuters Ландо Норрис

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Ландо Норрис подошел к Гран-при Абу-Даби с простой, в общем-то, учитывая, что в его распоряжении машина чемпионского класса, задачей — занять в гонке место не ниже третьего. Вопрос заключался в том, хватит ли Норрису, несмотря на весь его опыт, на те полторы с лишним сотни Гран-при, которые он провел, хладнокровия, чтобы в самый важный момент в карьере не допустить какую-нибудь нелепую ошибку. Ведь именно в неспособности выдавать результат под давлением британца часто и обвиняют. Слишком он, дескать, мягкий и сбоить начинает в самый неподходящий момент. Но надо признать, что в Абу-Даби Норрис все сделал так, как надо. Не блестяще, не гениально, не отлично. Просто как надо.

Норрис не стал, например, цепляться за второе место, которое вскоре после старта у него отнял Оскар Пиастри, которому, чтобы стать чемпионом, нужно было непременно выиграть и надеяться, что соперники провалятся. И правильно сделал, потому что наверняка помнил, что пару раз его стычки с австралийцем уже стоили им обоим потерянных очков. Он не стал пытаться держаться за парой лидеров, которую составили Макс Ферстаппен и пытавшийся его преследовать Оскар Пиастри. Он ехал по своему плану — спокойно и надежно.

У болельщиков британца было лишь две возможности понервничать. Первая — в начале гонки, когда на Норриса пытался давить Шарль Леклер. Но пилот Ferrari быстро понял бесперспективность своих попыток. Вторая — когда Норрису предстояло опережать явно засидевшегося на трассе в ожидании именно этой встречи второго номера Red Bull Юки Цуноду. Японцу, которому терять уже нечего (место боевого гонщика на 2026 год в Red Bull он уже лишился), сообщили, что Норрис его нагоняет, на что тот ответил: «Я знаю, что делать, оставьте это мне!» Воображение уже рисовало картину, как Цунода в стиле камикадзе просто таранит McLaren. Но обошлось. Японец лишь повилял хвостом, вынудив Норриса чуть дальше, чем следовало, высунуться колесами за пределы трассы, но никак ему не помешал. Да и никто уже не мог помешать.

Правда, у того же Ферстаппена ближе к концу гонки мелькнула было надежда, что Леклер снова может попытаться достать Норриса, он даже справлялся у своей команды, как у того дела. Но ответ его не порадовал. Так что побеждал в этой гонке Ферстаппен уже без всякого, надо думать, удовольствия. Интересно, что это была уже восьмая победа голландца в сезоне. Это на одну больше, чем и у Норриса, и у Пиастри. Но несмотря на это, со званием чемпиона мира, которое он удерживал с 2021 года, ему пришлось расстаться. А значит, и с надеждой на повторение рекорда Михаэля Шумахера — единственного, кому удалось выиграть пять чемпионатов подряд.

Ну а Норрис после финиша плакал (возможно, те, кто подозревает его в излишней эмоциональности, отчасти правы). Он начал рыдать и смеяться одновременно, еще оставаясь в машине, когда выслушивал поздравления от команды, продолжил по ходу блицинтервью, когда из машины уже выбрался.

«Давно уже так не делал. Думал, что и сейчас не заплачу, но вот не могу остановиться. Но вообще я сейчас потрясающе себя чувствую»,— сказал Норрис, добавив, что теперь «начинает понимать, что ощущал Ферстаппен, когда был чемпионом».

Ничуть не меньше Норриса титулу радовался генеральный директор McLaren Зак Браун. «Увлекательно очень, я бы даже сказал слишком!» — отметил господин Браун после гонки. Имел он в виду не этап в Абу-Даби, который в сугубо спортивном смысле ничем выдающимся на запомнится, а весь чемпионат в целом. «Я так рад за наших ребят! Какое достижение! Ведь Макса ну действительно очень трудно победить»,— сказал Зак Браун.

Для McLaren это первый с 2008 года (тогда титул взял Льюис Хэмилтон) чемпионат, в котором гонщик команды первенствовал в личном зачете (победу в Кубке конструкторов McLaren одержал досрочно). Всего же представители британской «конюшни» 13 раз выигрывали первенство.

Александр Петров