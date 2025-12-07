В Лаишевском районе Татарстана водитель автомобиля Kia совершил наезд на 58-летнего сотрудника дорожной службы, он скончался на месте происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В Татарстане водитель Kia сбил насмерть дорожного рабочего

Фото: Госавтоинспекция Республики Татарстан

ДТП произошло 6 декабря на участке проведения ремонтных работ. По предварительной информации, 30-летний водитель не справился с управлением или нарушил правила движения в ремонтной зоне. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также 6 декабря на трассе М-7 «Волга» в Елабужском районе Татарстана водитель Lada врезалась в движущийся впереди трактор. В результате ДТП погибла 23-летняя пассажирка легкового авто.

Влас Северин