На 4-м километре автодороги М-7 «Волга» в Елабужском районе Татарстана водитель автомобиля Lada врезался в движущийся впереди трактор, в результате чего погибла 23-летняя пассажирка. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на трассе М-7 в ДТП с трактором погибла пассажирка

Фото: Госавтоинспекция Республики Татарстан В Татарстане на трассе М-7 в ДТП с трактором погибла пассажирка

Фото: Госавтоинспекция Республики Татарстан

ДТП произошло 6 декабря. По предварительным данным, 51-летняя водитель Lada не выбрала безопасную скорость и дистанцию до трактора.

В результате столкновения пассажирка автомобиля скончалась на месте, а водитель получила травмы и была доставлена в больницу.

Влас Северин