Кубанские полицейские ищут «оборотней» в обмундировании

В краевом управлении полиции сообщили, что проводят проверку по факту размещения в соцсетях видео, на котором две девушки позируют на камеру с якобы сотрудниками правоохранительных органов в соответствующей форме. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале кубанского главка.

«Полиция Кубани информирует, что данные лица не имеют отношения к органам внутренних дел. В настоящее время по данному факту проводится разбирательство»,— говорится в официальной информации.

Василий Хитрых