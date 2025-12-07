Махачкалинское «Динамо» рассталось с главным тренером

После матча последнего перед зимним перерывом — 18-го — тура чемпионата России об уходе с поста главного тренера махачкалинского «Динамо» объявил Хасанби Биджиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хасанби Биджиев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Хасанби Биджиев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В этой встрече его команда уступила на своем поле — 0:1 — клубу «Пари Нижний Новгород». Теперь нижегородцы оказались по соседству с динамовцами в подвальной части турнирной таблицы. Они на 14-м месте, а махачкалинцы располагаются лишь на строчку выше, в одном очке впереди своего соперника по воскресной игре. От идущего 15-м, то есть уже в «зоне вылета», «Оренбурга» «Динамо» отделяют три балла. Матч с «Нижним Новгородом» продлил его крайней неудачную серию. На протяжении четырех встреч первенства динамовцам не удается забить в ворота оппонентов хотя бы один-единственный гол. Помимо нижегородцев их обыграли два столичных клуба — ЦСКА и «Динамо», а с «Сочи», аутсайдером турнира, команда разошлась миром — 0:0.

Хасанби Биджев стал наставником махачкалинского клуба в феврале 2024 года, когда тот выступал еще в Первой лиге, втором по рангу дивизионе. Он вывел его в РПЛ, а в дебютном сезоне в элите добился неплохого для новичка результата: динамовцы финишировали в первенстве 11-ми.

Арнольд Кабанов