Апелляция сократила сроки фигурантам дела ОПС газовщиков и снизила ущерб

Второй апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор шести фигурантам «тарифного дела», сократив каждому срок наказания на полгода. Осужденные ранее получили от 6 до 16 лет лишения свободы за участие в ОПС и мошенничество при формировании тарифов на транспортировку газа. Сумма инкриминируемого хищения была уменьшена с 220 млн до 150 млн руб.

Апелляция рассматривала жалобы более полутора лет, в том числе из-за полугодовой экспертизы. Как рассказали “Ъ” участники процесса, вызванный в суд эксперт заявил, что в его расчетах допуск «плюс-минус 10%». «Уменьшив размер причиненного ущерба, суд апелляционной инстанции тем самым согласился с доводами защиты»,— отметил адвокат Александра Буцина Александр Лебедев.

По делу осуждены учредитель «Омскгазсети» Александр Орлов, бывший топ-менеджер «Омскгоргаза» Александр Буцин, экс-депутат законодательного собрания Омской области и глава холдинга «Акция» Сергей Калинин, а также Ольга Шеблова, Инна Пахотина и Константин Марченко. Орлов уже освободился по УДО, Буцин почти отбыл срок.

Как установили следствие и суд, созданное Сергеем Калининым ОПС действовало с 2011 по 2017 год. Газовые сети последовательно перепродавались и сдавались в аренду аффилированным структурам, что позволяло включать завышенные расходы в тарифы. По материалам дела, ущерб потребителям за 2011–2018 годы превысил 1,9 млрд руб.

Эпизод еще на 1,7 млрд руб. еще пока расследуется. Внимание надзорных органов привлек и бывший совладелец «Акции» Андрей Голушко: в 2021 году Тверской суд по требованию Генпрокуратуры конфисковал у него и других фигурантов активы на 2,3 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Тарифы пересчитали на полгод».