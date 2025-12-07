Тарифы пересчитали на полгода

Как стало известно “Ъ”, апелляционный суд на полгода каждому смягчил наказание участникам организованного преступного сообщества (ОПС), которые ранее получили от 6 до 16 лет за махинации с тарифами на транспортировку газа для населения. При этом сумма инкриминируемого им хищения была снижена на несколько десятков миллионов рублей. Расследование обстоятельств аферы еще на 1,7 млрд руб. продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Второй апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор Мосгорсуда по так называемому тарифному делу. Рассмотрение жалобы адвокатов шести осужденных заняло более полутора лет. К тому времени получивший меньше всех — 6 лет — учредитель компании «Омскгазсеть» Александр Орлов уже успел выйти на свободу по УДО, а бывший топ-менеджер ОАО «Омскгоргаз» Александр Буцин практически отбыл назначенное наказание.

В итоге обоим, а также бывшим председателю совета директоров холдинга «Акция», в который входит ОАО «Омскгоргаз», экс-депутату законодательного собрания Омской области Сергею Калинину (осужден на 16 лет), гендиректорам «Омскгоргаза» и холдинга «Акция» Ольге Шебловой и Инне Пахотиной, получившим 10 и 12 лет соответственно, а также еще одному топ-менеджеру ОАО «Омскгоргаз» Константину Марченко (12 лет) апелляционная инстанция снизила сроки на полгода каждому. При этом сумма вмененных в вину фигурантам хищений была снижена с 220 млн до 150 млн руб.

Столь длительное рассмотрение этого дела в апелляционной инстанции было связано с проведением занявшей полгода экспертизы, которая должна была уточнить сумму ущерба.

Как рассказали “Ъ” участники процесса, дело в том, что вызванный в суд по инициативе защиты эксперт, на выводы которого опирались следствие и Мосгорсуд при вынесении приговора, сообщил, что в его заключении присутствует допуск «плюс-минус 10%».

«Уменьшив размер причиненного ущерба, суд апелляционной инстанции тем самым согласился с доводами защиты, о которых она говорила в самом начале расследования»,— заявил “Ъ” защищающий Александра Буцина адвокат Александр Лебедев. Он выразил сожаление, что не были услышаны другие аргументы защиты, и выразил надежду, что к ним прислушаются вышестоящие суды.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в апреле 2017 года следственным управлением УМВД России по Омску. Вскоре оно было передано в центральный аппарат СКР, а обвиняемым вменили в вину также создание преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ). ОПС, как установили следствие и суд, признанный организатором криминальной схемы Сергей Калинин создал в 2011 году, а действовало оно вплоть до разоблачения в 2017 году.

Для реализации своего умысла фигуранты сначала провели серию сделок по продаже и сдаче в аренду, по сути, самим себе сети газопроводов. В частности, «Омскгоргаз», который в то время был подконтролен действующему тогда депутату Госдумы Андрею Голушко (фигурантом уголовного дела не стал), продал газопроводы аффилированной структуре, ООО «Омскгазстрой», за 45 млн руб., а затем у нее же арендовал их уже за 220 млн руб. в год. Впоследствии сети были сданы еще и в субаренду ООО «Омскгазсеть», которым руководил зять господина Голушко Александр Орлов.

В дальнейшем, вводя контрагентов в заблуждение относительно реальной стоимости оказываемых услуг, мошенники заключили с ними договоры по транспортировке газа.

В общей сложности, как следует из материалов дела, в период с 1 декабря 2011 года по 13 июля 2018 года за счет искусственного включения в тариф ООО «Омскгазсеть» затрат на аренду газопроводов, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы потребителям был нанесен ущерб на сумму более 1,9 млрд руб.

Андрей Голушко, владевший 50-процентной долей в холдинге «Акция», попал в сферу внимания Генпрокуратуры. По версии надзора, народный избранник, одно время являвшийся членом Совета федерации, около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, которые получал в том числе наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также утаивал доходы своей супруги, на которую и было оформлено множество активов. Например, у последней, помимо шести участков в Одинцовском районе Московской области, обнаружились две квартиры на Лазурном берегу в районе Ниццы. А сам господин Голушко не указывал, что у него в пользовании находились бизнес-джет Hawker 850XP и вертолет Robinson R66, а под контролем через АО «Дубровное» охотничье хозяйство у озера Дубровное в Сладковском районе Тюменской области. По требованию замгенпрокурора Анатолия Разинкина в марте 2021 года Тверской суд Москвы конфисковал у Андрея Голушко и еще нескольких фигурантов «тарифного дела» коррупционные активы, оцениваемые в 2,3 млрд руб.

Олег Рубникович