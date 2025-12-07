Тарифы пересчитали на полгода
Смягчен приговор по делу ОПС газовщиков
Как стало известно “Ъ”, апелляционный суд на полгода каждому смягчил наказание участникам организованного преступного сообщества (ОПС), которые ранее получили от 6 до 16 лет за махинации с тарифами на транспортировку газа для населения. При этом сумма инкриминируемого им хищения была снижена на несколько десятков миллионов рублей. Расследование обстоятельств аферы еще на 1,7 млрд руб. продолжается.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Второй апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор Мосгорсуда по так называемому тарифному делу. Рассмотрение жалобы адвокатов шести осужденных заняло более полутора лет. К тому времени получивший меньше всех — 6 лет — учредитель компании «Омскгазсеть» Александр Орлов уже успел выйти на свободу по УДО, а бывший топ-менеджер ОАО «Омскгоргаз» Александр Буцин практически отбыл назначенное наказание.
В итоге обоим, а также бывшим председателю совета директоров холдинга «Акция», в который входит ОАО «Омскгоргаз», экс-депутату законодательного собрания Омской области Сергею Калинину (осужден на 16 лет), гендиректорам «Омскгоргаза» и холдинга «Акция» Ольге Шебловой и Инне Пахотиной, получившим 10 и 12 лет соответственно, а также еще одному топ-менеджеру ОАО «Омскгоргаз» Константину Марченко (12 лет) апелляционная инстанция снизила сроки на полгода каждому. При этом сумма вмененных в вину фигурантам хищений была снижена с 220 млн до 150 млн руб.
Столь длительное рассмотрение этого дела в апелляционной инстанции было связано с проведением занявшей полгода экспертизы, которая должна была уточнить сумму ущерба.
Как рассказали “Ъ” участники процесса, дело в том, что вызванный в суд по инициативе защиты эксперт, на выводы которого опирались следствие и Мосгорсуд при вынесении приговора, сообщил, что в его заключении присутствует допуск «плюс-минус 10%».
«Уменьшив размер причиненного ущерба, суд апелляционной инстанции тем самым согласился с доводами защиты, о которых она говорила в самом начале расследования»,— заявил “Ъ” защищающий Александра Буцина адвокат Александр Лебедев. Он выразил сожаление, что не были услышаны другие аргументы защиты, и выразил надежду, что к ним прислушаются вышестоящие суды.
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в апреле 2017 года следственным управлением УМВД России по Омску. Вскоре оно было передано в центральный аппарат СКР, а обвиняемым вменили в вину также создание преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ). ОПС, как установили следствие и суд, признанный организатором криминальной схемы Сергей Калинин создал в 2011 году, а действовало оно вплоть до разоблачения в 2017 году.
Для реализации своего умысла фигуранты сначала провели серию сделок по продаже и сдаче в аренду, по сути, самим себе сети газопроводов. В частности, «Омскгоргаз», который в то время был подконтролен действующему тогда депутату Госдумы Андрею Голушко (фигурантом уголовного дела не стал), продал газопроводы аффилированной структуре, ООО «Омскгазстрой», за 45 млн руб., а затем у нее же арендовал их уже за 220 млн руб. в год. Впоследствии сети были сданы еще и в субаренду ООО «Омскгазсеть», которым руководил зять господина Голушко Александр Орлов.
В дальнейшем, вводя контрагентов в заблуждение относительно реальной стоимости оказываемых услуг, мошенники заключили с ними договоры по транспортировке газа.
В общей сложности, как следует из материалов дела, в период с 1 декабря 2011 года по 13 июля 2018 года за счет искусственного включения в тариф ООО «Омскгазсеть» затрат на аренду газопроводов, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы потребителям был нанесен ущерб на сумму более 1,9 млрд руб.
Андрей Голушко, владевший 50-процентной долей в холдинге «Акция», попал в сферу внимания Генпрокуратуры. По версии надзора, народный избранник, одно время являвшийся членом Совета федерации, около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, которые получал в том числе наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также утаивал доходы своей супруги, на которую и было оформлено множество активов. Например, у последней, помимо шести участков в Одинцовском районе Московской области, обнаружились две квартиры на Лазурном берегу в районе Ниццы. А сам господин Голушко не указывал, что у него в пользовании находились бизнес-джет Hawker 850XP и вертолет Robinson R66, а под контролем через АО «Дубровное» охотничье хозяйство у озера Дубровное в Сладковском районе Тюменской области. По требованию замгенпрокурора Анатолия Разинкина в марте 2021 года Тверской суд Москвы конфисковал у Андрея Голушко и еще нескольких фигурантов «тарифного дела» коррупционные активы, оцениваемые в 2,3 млрд руб.