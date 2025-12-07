Новая Третьяковка открылась для посещения в 16:30

Новая Третьяковка на Крымском Валу открылась в 16:30 после временного закрытия комплекса и эвакуации посетителей. Об этом сообщили в Telegram-канале галереи.

Новая Третьяковка временно закрылась около 15:00 мск. Тогда MSK1.RU сообщал, что посетителей попросили покинуть комплекс. Там сработала сигнализация. Причину эвакуации не уточняли.

В Telegram-канале галереи отмечали, что она не будет работать до 18:00 мск. Посетители, которые уже купили билеты на сеансы в это время или прервали свое посещение комплекса, могут прийти на выставки «в любое удобное время в течение 14 дней» или вернуть билеты.