Новую Третьяковку закрыли до 18:00 после эвакуации посетителей

Вход в Новую Третьяковку на Крымском Валу закрыли до 18:00 мск, сообщили в Telegram-канале музейного комплекса. MSK1.RU писал, что посетителей галереи эвакуировали. По громкой связи звучала сигнализация.

Причину эвакуации не назвали, по громкоговорителю посетителей попросили покинуть здание. В Новой Третьяковке сообщили, что все те, кто прервал посещение комплекса или приобрел билеты на сеансы до 18:00 мск, могут прийти «в любое удобное время в течение 14 дней».

В Telegram-канале галереи отметили, что сообщат об открытии комплекса. В соцсетях и на сайте уведомят, когда снова будут доступны постоянная экспозиция «Искусство ХХ века» и выставка Карла Брюллова.