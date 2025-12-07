Защита Марины Кохал, осужденной за убийство рэпера Картрайта, обжаловала приговор

Адвокаты вдовы петербургского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марины Кохал подали апелляционную жалобу, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Приговор, согласно которому супруга музыканта получила 12,5 лет колонии общего режима за убийство мужа, был оспорен в начале декабря. Следствие и суд посчитали, что 24 июля 2020 года обвиняемая ввела господину Юшко смертельную инъекцию.

Затем обвиняемая расчленила тело рэпера и предприняла попытки уничтожить останки. Сразу после оглашения приговора в конце ноября защита вдовы Картрайта заявила о намерении обжаловать приговор, в свою очередь адвокат потерпевшей стороны счел срок наказаниясправедливым. Теперь решение суда первой инстанции будет пересмотрено вышестоящей судебной инстанцией.

Подробнее о громком деле читайте в материале «Ъ Северо-Запад» «Вдове рэпера зачитали приговор».

Андрей Маркелов