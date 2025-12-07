Макрон пригрозил КНР пошлинами от ЕС в ближайшие месяцы из-за торгового дефицита

Евросоюз в ближайшие месяцы введет в отношении Китая пошлины, если Пекин не сделает ничего для сокращения торгового дефицита между ЕС и КНР. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Echos. По информации издания, торговый дефицит в прошлом году составил €300 млрд.

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

«Я сказал им (властям КНР.— “Ъ”), что если они не отреагируют, мы, европейцы, будем вынуждены в самом ближайшем будущем принять жесткие меры и прекратить сотрудничество, как это сделали США, например, ввести пошлины на китайскую продукцию»,— заявил французский президент. Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Господин Макрон предложил Китаю взаимный отказ от «агрессивной политики», в которую входят, например, ограничения на экспорт редкоземельных металлов со стороны КНР и на экспорт оборудования для полупроводников со стороны ЕС.

Французский президент также предложил Пекину увеличить инвестиции в Европу. По его словам, ВВП Китая в шесть раз превышает ВВП Франции, но французские инвестиции в Китай в четыре раза превышают инвестиции китайских компаний во Франции. «Мы признаем их (Китая.— “Ъ”) успехи в определенных областях. Но мы не можем постоянно импортировать. Китайские компании должны прийти в Европу, как до них EDF и Airbus пришли в Китай»,— сказал Эмманюэль Макрон в интервью.

4 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провел переговоры с Эмманюэлем Макроном. Стороны попытались преодолеть разногласия во взглядах на принципы международной политики. Reuters сообщает, что разговор также коснулся и намерений ЕС ужесточить правила торговли. По данным агентства, Пекин хочет ослабить торговые трения с Брюсселем из-за своего сильно субсидируемого сектора электромобилей.