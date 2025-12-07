Балицкий сообщил об аварии на сетях электроснабжения в Запорожской области

В Михайловском муниципальном округе Запорожской области произошла авария на сетях электроснабжения, в результате чего жители округа временно остались без электроэнергии. Сообщение об инциденте опубликовал глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

«Авария на сетях электроснабжения Михайловского муниципального округа»,— написал господин Балицкий. Он добавил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам на месте происшествия. Точная причина аварии и масштабы отключений пока уточняются.

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в усиленном режиме с целью скорейшего возвращения энергии потребителям Михайловского округа. Дополнительных подробностей случившегося пока не сообщается.