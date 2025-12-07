Глава европейской дипломатии Кая Каллас стала «подарком для Кремля» из-за своей позиции по Украине, сообщила британская газета The Telegraph. Издание отмечает, что жесткая позиция госпожи Каллас по конфликту все больше разобщает США и Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Reuters Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Reuters

Нежелание главы дипломатии ЕС вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным исключило блок из мирного процесса, отмечает газета. Основные переговоры ведутся между Россией, США и Китаем, пока главы европейских государств пытаются исключить из плана Белого дома наиболее болезненные для Украины пункты.

«Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели именно к той фатальной разобщенности Запада, о которой она сама предупреждала в начале президентства Трампа»,— указывает The Telegraph. В материале отмечается, что Кая Каллас призывает продолжать боевые действия для «укрепления Украины и ослабления России». Для этого необходимо продолжать выделять Киеву финансовую помощь. Однако у ЕС нет четкого плана и определенных перспектив касательно финансовой поддержки Украины.

Позицией госпожи Каллас не довольны чиновники в США и на Украине, пишет The Telegraph. Ее радикальную внешнюю политику американские официальные лица назвали «эстонизацией». Кая Каллас была премьер-министром Эстонии в 2021-2024 годах и уже тогда придерживалась жесткой позиции в отношении России. Издание также приводит слова бывшего пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Юлии Мендель. Она считает, что отрицание любого мирного соглашения в ЕС говорит о том, что европейские лидеры «понятия не имеют, что на самом деле происходит сейчас на линии фронта и внутри страны».

В конце ноября глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Европа «самоустранила» себя от переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, Киев сорвал все предыдущие договоренности по разрешению конфликта — минские соглашения, стамбульские договоренности 2022 года, договоренность об урегулировании от февраля 2014 года. В стратегии нацбезопасности США также отмечали, что власти европейских стран «возлагают нереалистичные ожидания на войну» и «топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».