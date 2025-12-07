СФН покупает площади в «NK Park Ростов-на-Дону» за 7–11 млрд руб

УК «Современные фонды недвижимости» (СФН) ведет переговоры о покупке 104 тыс. кв. м в логопарке «NK Park Ростов-на-Дону», сообщили «Ъ» три источника на рынке недвижимости. По оценкам участников, сделка может составить 7–11 млрд руб. В NK Group отказались от комментариев, а СФН не ответила на запрос «Ъ».

По расчетам Bright Rich | CORFAC International, стоимость актива может достигать 9–10 млрд руб., в Ricci оценивают диапазон в 7–11 млрд руб. Площади в комплексе арендует Ozon, обеспечивая объекту доходность 11–12% годовых. По словам представителей IBC Real Estate, сделка может войти в тройку крупнейших складских инвестиций 2025 года и стать крупнейшей на региональном рынке.

СФН управляет ЗПИФами коммерческой недвижимости, ее активы составляют около 600 млрд руб., под управлением — 2,9 млн кв. м. Компания ранее принадлежала Сбербанку, сейчас ею владеет АО «Старт», связанное с фондом «Модерн». В первом полугодии 2025 года СФН выплатила пайщикам 16,2 млрд руб., что на 46% больше, чем годом ранее.

Для NK Group, владеющей 47 складскими объектами и строящей ежегодно 1,5 млн кв. м, это может стать не первой сделкой с фондом. Ранее СФН приобрела у девелопера 77,4 тыс. кв. м в «NK Park Вешки-2», а также вела переговоры о покупке площадей в «NK парк Домодедово-2».

