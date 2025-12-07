Фонд упаковал логопарк

УК «Современные фонды недвижимости» и NK Group, похоже, заключают очередную сделку. По данным источников “Ъ”, фонд намерен выкупить 104 тыс. кв. м в логопарке «NK Park Ростов-на-Дону» оценочно за 7–11 млрд руб. Несмотря на охлаждение регионального рынка, инвесторов привлекает стабильный спрос со стороны крупных арендаторов. В данном комплексе площади занимает Ozon: долгосрочный контракт с маркетплейсом позволяет обеспечить объекту доходность на уровне 11–12% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

О том, что УК «Современные фонды недвижимости» ведет переговоры с NK Group (ранее PNK Group) о покупке 104 тыс. кв. м недвижимости в складском комплексе «NK Park Ростов-на-Дону», сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В УК СФН и NK Group отказались от комментариев.

По подсчетам директора департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александра Шевелева, покупка такого объекта может обойтись в 9–10 млрд руб., по оценке директора в департаменте складской недвижимости Ricci Алексея Слепова — в 7–11 млрд руб. Площади в логопарке «NK Park Ростов-на-Дону» арендует маркетплейс Ozon. Доходность этого склада господин Шевелев оценивает в 11–12% годовых. По словам руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина, покупка площадей в логопарке в Ростове-на-Дону может войти в топ-3 самых крупных инвестиционных складских сделок 2025 года и стать крупнейшей на региональном рынке.

УК СФН управляет ЗПИФами, инвестирующими в коммерческую недвижимость. До 2022 года контролировалась Сбербанком. Сейчас 99,9% долей компании владеет АО «Старт», принадлежащее фонду «Модерн», чьи учредители не заявлены (гендиректор Екатерина Васильченко). Общая стоимость активов компании составляет 600 млрд руб., под управлением находится около 2,9 млн кв. м недвижимости. По собственным данным, в первой половине 2025 года УК СФН выплатила своим пайщикам 16,2 млрд руб., что на 46% больше год к году.

NK Group строит склады, сейчас в ее портфеле 47 таких объектов. Ежегодный объем строительства компании составляет около 1,5 млн кв. м. Для NK Group — это не первая сделка с УК СФН. Ранее фонд выкупил у девелопера 77,4 тыс. кв. м в логопарке «NK Park Вешки-2» на севере Москвы за 8,1–9,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 июля), а в сентябре 2025 года “Ъ” сообщал о переговорах между компаниями по поводу покупки 118 тыс. кв. м в подмосковном логопарке «NK парк Домодедово-2».

160 миллиардов рублей составил объем вложений в складскую недвижимость РФ в январе—ноябре 2025 года, по подсчетам IBC Real Estate

Привлечь арендатора на складские площади в регионах сложнее, чем в Москве, поэтому такие объекты имеют риск простоя и сниженной ликвидности, отмечает инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков.

По итогам 2025 года объем складских сделок в российских регионах может сократиться более чем вдвое год к году, до 950 тыс. кв. м, прогнозируют в Nikoliers.

Для сравнения: в Москве этот показатель к концу текущего года составит 1,8 млн кв. м.

Впрочем, некоторые инвесторы, напротив, рассматривают склады как защитный инструмент на фоне волатильности в других сегментах, говорит партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко. По подсчетам Евгения Бумагина, по итогам 11 месяцев 2025 года объем вложений в складскую недвижимость в целом по России снизился на 18% год к году, до 160 млрд руб. Директор департамента складской и индустриальной недвижимости Invest7 Александр Перфильев считает, что основным драйвером рынка складов сейчас являются ЗПИФы, на долю которых в этом году пришлось более 70% от общего объема сделок в сегменте.

София Мешкова