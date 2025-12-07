Суд начал рассмотрение дела о гибели сержанта Селина при учебном прыжке

В Рязанском гарнизонном военном суде начался процесс по делу курсанта РВВДУ Ильи Казанцева, обвиняемого в убийстве заместителя командира взвода Ивана Селина. Следствие утверждает, что во время подготовки к учебным прыжкам курсант связал стропы основного и запасного парашютов сержанта. Тот погиб 3 июня во время десантирования.

На предварительном заседании было рассмотрено только ходатайство о продлении ареста: стороны не возражали, и срок содержания Казанцева под стражей продлили до четырёх месяцев. Слушание дела по существу назначено на 11 декабря.

Казанцев признал вину, его биологические следы были обнаружены на стропах. Мотивом, по версии следствия, стала личная неприязнь: подсудимый утверждает, что сержант применял к подчинённым чрезмерную жёсткость. Потерпевшие в это не верят и считают, что обвиняемый оговаривает убитого. По словам матери погибшего Валентины Архиповой, «пытаются даже сейчас опорочить честное имя убитого курсанта».

Адвокат семьи Павел Чигилейчик требует переквалификации обвинения, указывая на мучительный характер гибели и возможность того, что Казанцев действовал не один: «Очень похоже, что Казанцеву кто-то подсказал, где нужно искать».

