Ушаков объяснил продолжительность переговоров Путина и Уиткоффа по Украине

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом длились долго, поскольку урегулирование на Украине — «дорога непростая». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Где-то мы говорили о том, что да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем»,— рассказал Юрий Ушаков о переговорах в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам помощника российского президента, Москва и Вашингтон продолжают работу над урегулированием российско-украинского конфликта. Переговоры идут не о временном перемирии, а о перспективах устойчивого решения конфликта.

2 декабря в Москве состоялись переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Встреча длилась почти пять часов — на ней стороны, в частности, обсудили вопрос территорий.