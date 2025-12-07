Ушаков: американцы уверяют, что договоренности с Трампом будут железобетонными

Москва и Вашингтон продолжают работу над долгосрочным урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам господина Ушакова, переговоры ведутся не о временном перемирии, а о перспективах устойчивого решения конфликта. Он подчеркнул, что представители США, с которыми сейчас ведутся обсуждения, заметно отличаются от кадров прежних администраций. «Американцы всячески подчеркивают, что Трамп — это другой человек, у него идеология другая, и если он о чем-то договорится, то это будет "железобетонно"»,— отметил помощник президента РФ.

Господин Ушаков также заявил, что американские переговорщики, в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, «очень близки к Трампу и служат ему», выполняя его установки.

В Москве 2 декабря состоялись почти пятичасовые переговоры с представителями американской стороны, которые были признаны конструктивными и содержательными. В ходе встречи обсуждался в частности вопрос территорий. После переговоров Уиткофф и Кушнер уехали в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп после встречи выразил уверенность в желании Москвы завершить конфликт на Украине, отметив, что Украина упустила лучшее время для урегулирования, а ситуация сейчас складывается не в ее пользу. Российская сторона при этом заявляет о готовности к предметному обсуждению всех деталей мирных переговоров, стремясь к успешному их завершению.