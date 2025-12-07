Спикеру Курултая Башкирии вручили орден «За заслуги перед отечеством»

Председатель Курултая Башкирии, 72-летний Константин Толкачев удостоен ордена «За заслуги перед отечеством» четвертой степени. Государственную награду ему вручил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Полномочный представитель президента России в ПФР Игорь Комаров (слева) вручил спикеру Курултая Башкирии Константину Толкачеву орден "За заслуги перед отечеством" четвертой степени

Фото: пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе

Вручение состоялось в Казани, где проходило заседание Совета законодателей ПФО.

Как сообщал «Ъ-Уфа», бессменный руководитель регионального парламента награжден орденом «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Идэль Гумеров