Председатель Курултая Башкирии награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как следует из указа президента России Владимира Путина, господин Толкачев получил госнаграду «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев

72-летний Константин Толкачев возглавляет парламент Башкирии с 1999 года.

Олег Вахитов