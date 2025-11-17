Председатель Курултая Башкирии награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как следует из указа президента России Владимира Путина, господин Толкачев получил госнаграду «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
72-летний Константин Толкачев возглавляет парламент Башкирии с 1999 года.