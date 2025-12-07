Режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-9 введен в Ангарске

В Ангарске Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-9. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Петров, второй котел вышел из строя, по этой причине снижены параметры подачи тепла в сети.

«Специалисты работают над устранением дефектов. Ремонт продлится до 11 декабря. На это время планируется задействовать третий котел. После его ввода в рабочий режим — температура в подающей линии частично поднимется», — прокомментировал мэр Ангарска. Он также сообщил, что вторая в городе — ТЭЦ-10 работает в штатном режиме.

По данным мэрии, инфраструктура теплоснабжения Ангарского округа требует серьезной модернизации — ремонт необходим не только котельным агрегатам, но и участкам тепловой сети. За прошлый отопительный период в Ангарском округе дважды происходили аварийные остановки котельного оборудования, которые приводили к снижению параметров тепла. С началом отопительного сезона 2025-2026 годов аварии участились.

